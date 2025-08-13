Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία: Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο για ένταξη της Ουκρανίας σε NATO - ΕΕ

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, συνπρόεδροι της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθυμών», διατύπωσαν τη θέση τους σχετικά με την πορεία προς την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία σε δήλωση που εκδόθηκε μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», αναφέρεται στην κοινή δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε από τη Βρετανία δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Συμμαχία των Προθυμών είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων όσων είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν μια δύναμη διαβεβαίωσης μόλις παύσουν οι εχθροπραξίες.

Δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».