Βρετανία: Επεκτείνονται τα επεισόδια βίας - Εξετάζεται τυχόν εμπλοκή κρατών στην ακροδεξιά παραπληροφόρηση

Σε περισσότερες από 400 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές εν μέσω ταραχών σε διαδηλώσεις που συνεχίζονται για έβδομη ημέρα στη Βρετανία έπειτα από συμβάν της προηγούμενης εβδομάδας: της επίθεσης με μαχαίρι και του φόνου τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ. Αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί ενώ εξετάζεται τυχόν εμπλοκή ξένων κρατών στην ακροδεξιά παραπληροφόρηση.

Ειδικότερα, τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (5/8) στο λιμάνι του Πλίμουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, διαδηλωτές εκτόξευσαν τούβλα και πυροτεχνήματα κατά των περίπου 150 μελών των δυνάμεων ασφαλείας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών εκ των αστυνομικών καθώς και δύο πολιτών, όπως αναφέρουν η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Εκτός από τους τραυματισμούς, ένα βανάκι της αστυνομίας καταστράφηκε καθώς μασκοφόροι ταραχοποιοί που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αντιδιαδήλωσης, όπου πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Πείτε Όχι στους Ναζί» και «Δεν υπάρχει χώρος για Μίσος».

Βόμβες μολότοφ και πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων εκτόξευσαν τη Δευτέρα (5/8) το βράδυ ακροδεξιοί κουκουλοφόροι, στο νότιο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Από την πλευρά της, η αστυνομία προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφύγουν συγκεκριμένες περιοχές της πόλης καθώς αντιμετώπιζε ταραχές και βία. Τουλάχιστον ένα όχημα της αστυνομίας αποτεφρώθηκε κι άλλα πυρπολήθηκαν στις περιοχές Σάντι Ρόου και Ντόνεγκαϊλ του νότιου Μπέλφαστ.

Με τις ταραχές να συνεχίζονται, βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ερευνά τον ρόλο εγκάθετων ξένων κυβερνήσεων στη διάδοση τις παραπληροφόρησης αναφορικά με τις ταραχές στη Βρετανία.

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος και το υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας εξετάζει το θέμα καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να φρενάρει τα αυτοματοποιημένα μηνύματα στο Διαδίκτυο.

«Σαφώς έχουμε παρατηρήσει τέτοια δραστηριότητα στο Ίντερνετ, πολλά από τα μηνύματα μπορεί να προωθούνται με την εμπλοκή εγκάθετων ξένων κυβερνήσεων, που διαδίδουν την παραπληροφόρηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, αρνούμενος πάντως να πει ποια κράτη ενδέχεται να εμπλέκονται.

Η βρετανική ακροδεξιά χρησιμοποιεί μια τριπλή στρατηγική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει ο δρ Τιμ Σκουίρελ του Ινστιτούτου Στρατηγικού Διαλόγου, ειδικό στην παραπληροφόρηση. Ειδικότερα, χρησιμοποιούν μια μη εποπτευόμενη, πιο ιδιωτική πλατφόρμα, το Telegram για να οργανώσουν μια βασική ομάδα ταραχοποιών που θα βγει στους δρόμους. Έπειτα, χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το X για να διασπείρουν το μήνυμά τους σε ένα ευρύτερο κοινό. «Και μετά, υπάρχει μια τρίτη πλατφόρμα, όπως το TikTok, που έχει δυνατότητα ζωντανής ροής και πολύ, πολύ μεγαλύτερο κοινό», επεξήγησε ο Σκουίρελ .

Το μένος κατά μεταναστών και μουσουλμάνων είναι εμφανές στις ταραχές και δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς «βράζει υπογείως εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στο Sky News ο Σκουίρελ. «Η ακροδεξιά είναι εξαιρετικά ικανή να εκμεταλλεύεται κυνικά την τραγωδία ως μηχανισμό για να κινητοποιηθεί στους δρόμους και να προσπαθήσει να επηρεάσει την πολιτική αλλαγή. Επομένως, αν έχει ήδη κάποιος αρνητική άποψη για τους μουσουλμάνους ή οποιαδήποτε άλλη ευάλωτη ομάδα - και το πιστεύει αρκετά έντονα για να βγει στους δρόμους - δεν έχει απαραίτητα σημασία αν το τελευταίο περιστατικό σχετίζεται με αυτό ή όχι».

Από την πλευρά της, η βρετανική αστυνομία επιχειρεί να τερματίσει την ακροδεξιά βία συνεχίζοντας να καλεί τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να «κάνουν περισσότερα» για την αντιμετώπιση «εγκληματικού υλικού» στις πλατφόρμες τους, αν και παραμένει ασαφές ποια εργαλεία, εάν υπάρχουν, πρέπει να επιβάλουν τη συμμόρφωση.

#VantageOnFirstpost: Anti-Muslim & Anti-Immigrant riots have broken out all over the UK. The rioters have been attacking British mosques, and also hotels that are being used to house asylum seekers. Britain's PM, Keir Starmer, has called the rioters "Far-Right Thugs". | @Palkisu pic.twitter.com/rrg13ziQwX