Βρετανία: Έφηβος μαχαίρωσε και τραυμάτισε δύο αγόρια 12 και 13 ετών μέσα στο σχολείο τους

Δύο μαθητές γυμνασίου ηλικίας 12 και 13 ετών νοσηλεύονται, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, αφού τους μαχαίρωσε μέσα στο σχολείο τους, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ένας συμμαθητής τους. Η επίθεση έγινε στο Λύκειο Κίνγκσμπερι, στη συνοικία Μπρεντ, όπως έκανε γνωστό η Μητροπολιτική Αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι ο ύποπτος, που είναι επίσης εφηβικής ηλικίας, αναζητείται από τις αρχές.

Ασθενοφόρα και περιπολικά έφτασαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν ότι ένας 13χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Εκεί, διαπίστωσαν ότι άλλο ένα αγόρι, ηλικίας 12 ετών, είχε επίσης τραυματιστεί.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων είπε ότι το ένα θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το δεύτερο σε «ειδικό κέντρο» αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Δεν έχουν δοθεί άλλες διευκρινίσεις για την κατάσταση των δύο θυμάτων.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το συμβάν θα προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Καθησυχάζουμε τους μαθητές, τους γονείς και τους περίοικους ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις στον τομέα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό του υπόπτου», είπε ένα στέλεχος της αστυνομίας, ο Λιουκ Ουίλιαμς.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές» διαβεβαίωσε η διεύθυνση του σχολείου, τονίζοντας ότι η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο».

Εδώ και χρόνια η Βρετανία και ιδίως το Λονδίνο αντιμετωπίζουν μια μάστιγα επιθέσεων με μαχαίρι, με δράστες εφήβους. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα την αύξηση της βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Την περασμένη εβδομάδα ένας 15χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Ουαλία με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει μια εκπαιδευτικό με κουζινομάχαιρο.