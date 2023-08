Βρετανία: Διαδηλωτές κάλυψαν με μαύρο ύφασμα την ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού

Διαδηλωτές της Greenpeace κάλυψαν την ιδιωτική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ με μαύρο ύφασμα για να διαμαρτυρηθούν για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησής του, ανακοίνωσε σήμερα η οικολογική οργάνωση, ενώ ο Σούνακ τόνισε πως δεν θα απολογηθεί για την πολιτική του.

Σε φωτογραφία, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα μηνυμάτων X, πρώην Twitter, από την οργάνωση της Greenpeace στο Ηνωμένο Βασίλειο εικονίζονται τέσσερις διαδηλωτές πάνω στη στέγη της κατοικίας να την καλύπτουν με μαύρο ύφασμα, ενώ δύο άλλοι κρατούν ένα πανώ που γράφει «Ρίσι Σούνακ - Πετρελαϊκά κέρδη ή το μέλλον μας;».

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU