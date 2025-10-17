Βρετανία: Αρνούνται τις κατηγορίες οι δύο Ουκρανοί που κατηγορούνται για εμπρησμούς που σχετίζονται με τον Στάρμερ

Δυο Ουκρανοί που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε συνωμοσία που αποσκοπούσε στη διάπραξη εμπρηστικών επιθέσεων σε κατοικίες και όχημα στο Λονδίνο που σχετίζονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αρνήθηκαν σήμερα ότι είναι ένοχοι για τις πράξεις αυτές τις οποίες οι εισαγγελείς, όπως δήλωσαν, δεν αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατία.

Οι Ουκρανοί Ρομάν Λαβρυνόβιτς, 21 ετών, και Πέτρο Ποτσίνόκ, 35 ετών, εμφανίστηκαν στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, όπου αρνήθηκαν την κατηγορία της συνωμοσίας για πρόκληση ζημιάς σε περιουσία με εμπρησμό με πρόθεση να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στην προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι η υπόθεση αφορά ένας αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο Στάρμερ, ένα διαμέρισμα στο οποίο διέμενε και μια ιδιοκτησία που κατείχε.

Ένας τρίτος άνδρας ο Ρουμάνος Στανισλάβ Κάρπιουτς 27 ετών, ο οποίος επίσης κατηγορήθηκε ότι είχε σχέση με τα περιστατικά, δεν κλήθηκε να δηλώσει ένοχος σε αυτή τη φάση.

Η εισαγγελέας Σάρα Πρζιμπίλσκα δήλωσε ότι δεν παρουσιάζουν την υπόθεση ως συνδεδεμένη με την τρομοκρατία ή την εθνική ασφάλεια και η δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκραμπ δήλωσε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα είναι «κάπως αδιαφανείς» προς το παρόν.

Μέσα σε πέντε ημέρες τον Μάιο, η αστυνομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις πυρκαγιές στο βόρειο Λονδίνο που φαινόταν να έχουν ως στόχο τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η πρώτη πυρκαγιά είχε σχέση μ΄ ένα αυτοκίνητο Police Toyota RAV4 το οποίο ο Στάρμερ είχε πουλήσει σε έναν γείτονα του. Τρεις μέρες αργότερα προκλήθηκε μια φωτιά σε ιδιοκτησία στην οποία διέμενα κατά το παρελθόν ο Στάρμερ ενώ την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε μια επίθεση σε σπίτι το οποίο εξακολουθεί να κατέχει.

Ο Στάρμερ ο οποίος ζει στη επίσημη κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ 11 στο κεντρικό Λονδίνο από τότε που έγινε πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2024, είχε χαρακτηρίσει παλιότερα τα περιστατικά ως «μία επίθεση εναντίον όλων μας, εναντίον της δημοκρατίας μας και τον αξιών που πρεσβεύουμε».



