Βρετανία: Το 2025 ήταν το δεύτερο χειρότερο έτος στα χρονικά για τα αντισημιτικά περιστατικά

Το 2025 ήταν το δεύτερο χειρότερο έτος στα χρονικά για τα αντισημιτικά περιστατικά στη Βρετανία, σύμφωναμε στοιχεία που δημοσίευσε η φιλανθρωπική οργάνωση Community Security Trust (CST), η οποία συμβουλεύει τους περίπου 280.000 Εβραίους της Βρετανίας σε θέματα ασφάλειας και τηρεί αρχεία για αντισημιτικά περιστατικά από το 1984.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σημειώθηκαν 3.700 αντισημιτικά περιστατικά ανά τη βρετανική επικράτεια, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2024.

Πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη χρονιά από το 2023, όταν τα εν λόγω περιστατικά έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα.

Το πιο σοβαρό αντισημιτικό περιστατικό πέρυσι ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Αυτό προκάλεσε άμεση αύξηση του αντισημιτισμού, σύμφωνα με την CST, η οποία πρόσθεσε ότι κατέγραψε 40 περιστατικά την ημέρα της επίθεσης και άλλα 40 την επόμενη μέρα, τα δύο υψηλότερα ημερήσια σύνολα κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα μηνιαία στοιχεία έδειξαν επίσης αύξηση 65% τον Οκτώβριο, όταν έλαβε χώρα η επίθεση, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.