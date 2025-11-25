Βραζιλία: Ποινή φυλάκισης 27 ετών στον Μπολσονάρο για συνωμοσία πραξικοπήματος

Ποινή φυλάκισης άνω των 27 ετών για συνωμοσία πραξικοπήματος το 2022 θα εκτίσει ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, όπως προκύπτει από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο δικαστής Αλεξάντρε ντι Μοράες διέταξε την κράτηση του Μπολσονάρο στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας στη Μπραζίλια, όπου βρίσκεται υπό κράτηση από το Σάββατο, αφού οι αρχές δήλωσαν ότι αφαίρεσε τον ανιχνευτή αστραγάλου του με κολλητήρι.

Ο Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για συνωμοσία για πραξικόπημα, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον αριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο δικαστής είναι μέλος μιας τετραμελούς επιτροπής του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία πρέπει να εγκρίνει συλλογικά την απόφασή του.

Νωρίτερα την Τρίτη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκλεισε επίσημα την υπόθεση της συνωμοσίας για πραξικόπημα του Μπολσονάρο, αποφασίζοντας ότι όλες οι προσφυγές έχουν εξαντληθεί και η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη. Απορρίφθηκε η έφεσή του αυτό το μήνα.

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου, ο οποίος θα έχει ακροαματική διαδικασία για την κράτησή του την Τετάρτη, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ένας από τους δικηγόρους του, ο Σέλσο Βιλάρντι, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Folha de S. Paulo ότι το δικαστήριο βιάστηκε να ολοκληρώσει την υπόθεση και θα έπρεπε να είχε δώσει περισσότερο χρόνο για τις εφέσεις.

Πριν από τη σύλληψή του, το Σάββατο, ο Μπολσονάρο πέρασε περισσότερες από 100 ημέρες υπό κατ' οίκον περιορισμό στη Μπραζίλια σε μια ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με ισχυρισμούς ότι ζήτησε από τον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρεμποδίσει τη δίωξη εναντίον του.

Σε ακροαματική διαδικασία για την κράτησή του την Κυριακή, ο Μπολσονάρο αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση διαφυγής, λέγοντας ότι πίστευε ότι υπήρχε συσκευή εντοπισμού κρυμμένη στον ανιχνευτή αστραγάλου λόγω των επιδράσεων των αντισπασμωδικών φαρμάκων που του είχαν συνταγογραφήσει διάφοροι γιατροί.