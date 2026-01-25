Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Τουλάχιστον 30 τραυματίες (vids)

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.
Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στη περιφέρεια της πόλης.
Brasilia: un #rayo hirió a 30 manifestantes durante una marcha a favor de Bolsonaro
En medio de un temporal, la caída de un rayo hirió este domingo a más de 30 personas que participaban de una marcha en Brasilia a favor del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de…
Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.
«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι Aρχές.
BRASÍLIA: Manifestante é levada ao Hospital de Base de Brasília após queda de descarga elétrica. O raio atingiu um grupo de bolsonaristas que estavam em ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, na região do Memoral JK. Chove forte na região.
🚨EXCLUSIVO - Equipe do Space Liberdade conseguiu imagem aérea que mostra o tamanho da multidão que o deputado Nikolas Ferreira reuniu em Brasília