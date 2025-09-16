Βουλή: Κυρώθηκαν οι Συμφωνίες Ελλάδας - Αιγύπτου και Ελλάδας - Κύπρου στον τομέα της Υγείας

Ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα σχέδια νόμου του υπουργείου Υγείας: 1.«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους διάφορους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης» και 2. «Κύρωση της τροποποιητικής Συμφωνίας της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας».

Τα δύο νομοσχέδια υπερψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης, πρόκειται για Συμφωνίες που ενισχύουν τη θέση της χώρας μας στη Μεσόγειο και ταυτόχρονα υπηρετούν τον θεμελιώδη στόχο της προστασίας και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την υγειονομική κρίση που ξέσπασε παγκοσμίως με την πανδημία, επισήμανε όσον αφορά τη Συμφωνία με την Κύπρο, ότι αφενός είναι μια πράξη που εδραιώνει μια ήδη ισχυρή συνεργασία σε έναν τομέα θεμελιώδη για το κοινωνικό κράτος, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο που επιτρέπει στις υγειονομικές μας αρχές να συνεργάζονται θεσμικά, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε θέματα όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας, η ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων, η αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων για την παρακολούθηση υγειονομικών δεδομένων. Εξάλλου έκανε λόγο για την γεωπολιτική και στρατηγική διάσταση αφού η συνεργασία στον τομέα της υγείας δεν είναι μόνο ανθρωπιστική, είναι και πολιτική.

Όσον αφορά τη Συμφωνία με την Αίγυπτο ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι είναι εξίσου κρίσιμη, καθώς διευρύνει τον ορίζοντα συνεργασιών της Ελλάδας σε μία χώρα-κλειδί για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με την οποία δημιουργούνται ευκαιρίες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε νοσοκομειακή διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, κοινά ερευνητικά προγράμματα σε φάρμακα και εμβόλια, ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων στον χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Εξειδικεύοντας σημείωσε ότι η συνεργασία προβλέπει ανταλλαγή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκπαίδευση στελεχών υγείας, ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής υγείας, υποστήριξη της φαρμακοβιομηχανίας και της βιομηχανίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην γεωπολιτική σημασία της Συμφωνίας αφού το Μνημόνιο δεν είναι μεμονωμένο, παρά εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και η χώρα μας καθίσταται κόμβος σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζοντας τον γεωπολιτικό της ρόλο και θωρακίζοντας τα εθνικά της συμφέροντα.