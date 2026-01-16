Βούλγαροι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη προόδου στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ

Η Βουλγαρία θα χαιρέτιζε κάθε πρόοδο στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά επί του παρόντος καμία πρόοδος δεν είναι ορατή, δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών Έλενα Σεκερλέτοβα, η οποία παρέστη την Πέμπτη σε κοινή συνεδρίαση δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Η Βουλγαρία συνεχίζει να πιστεύει ότι η διεύρυνση της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μόλις επιδείξουν την απαραίτητη ετοιμότητα, δήλωσε η Σεκερλέτοβα. «Παραμένουμε βέβαιοι για τη μεταρρυθμιστική και κινητήρια δύναμη της διεύρυνσης της ΕΕ σε αυτές τις χώρες». Είναι σημαντικό οι υποψήφιες χώρες να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών ευθυγραμμισμένο με αυτό της ΕΕ. Παρότι ορισμένες δείχνουν πρόοδο, η πολιτική βούληση και η ετοιμότητα ποικίλλουν μεταξύ των χωρών, σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ντίμιταρ Γκάρντεφ, βουλευτής του κόμματος "Υπάρχει Τέτοιος Λαός", χαρακτήρισε την επίθεση της 11ης Ιανουαρίου στη βουλγαρική πρεσβεία στα Σκόπια, κατά την οποία ένας άνδρας έσπασε τη γυάλινη πόρτα του κτιρίου, «απολύτως απαράδεκτη πράξη». Δεν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια αλλά για το αποτέλεσμα μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε.

Η Σόφια υποστηρίζει τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία παραμένει βασική εθνική προτεραιότητα, δήλωσε ο Γκάρντεφ. Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο της ΕΕ και αποδέχτηκε η Βόρεια Μακεδονία. «Ωστόσο, μας ανησυχεί μια τάση μεταξύ των συναδέλφων μας στην κυβέρνηση στα Σκόπια, οι οποίοι φαίνεται να χωρίζουν τη διαδικασία σε δύο μέρη - το ένα μέρος αφορά τις συνταγματικές τροποποιήσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να αποστασιοποιηθούν από τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 2017», δήλωσε ο Γκάρντεφ.

Και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής Γιορντάνκα Φαντάκοβα καταδίκασε την επίθεση στην πρεσβεία της Βουλγαρίας. Αυτή (η επίθεση) δεν αποτελεί μεμονωμένη πράξη βανδαλισμού, αλλά «άμεση συνέπεια της ατιμωρησίας για τη ρητορική μίσους που είναι ανεκτή και υποκινείται στη Βόρεια Μακεδονία κατά της Βουλγαρίας και της βουλγαρικής κοινότητας», δήλωσε.