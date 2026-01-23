Βουλγαρία: Το συνταγματικό δικαστήριο ενέκρινε την παραίτηση του προέδρου, Ρούμεν Ράντεφ

Το συνταγματικό δικαστήριο της Βουλγαρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε την παραίτηση του προέδρου της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι οι εξουσίες του Ράντεφ έχουν πλέον αφαιρεθεί.

Ο Ράντεφ γνωστοποίησε την παραίτησή του τη Δευτέρα, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα ιδρύσει το δικό του πολιτικό κόμμα για να συμμετάσχει στις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Ο Ράντεφ, η παραίτηση του οποίου ήρθε μετά την αποχώρηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, θα αντικατασταθεί από την αντιπρόεδρο, Ιλιάνα Ιότοβα, η οποία αναμένεται να ορίσει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση

και ημερομηνία για τις κοινοβουλευτικές εκλογές, τις όγδοες σε τέσσερα χρόνια.

Ο παραιτηθέντας πρόεδρος έχει από καιρό εκφράσει την πρόθεσή του να ιδρύσει το δικό του κόμμα, με στόχο να φέρει σταθερότητα και να καταπολεμήσει τη διαφθορά σε μία από τις φτωχότερες και πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εντάχθηκε στο ευρώ την 1η Ιανουαρίου.

Δεν είναι σαφές αν θα προχωρήσει σε κάποια κίνηση πριν από τις επερχόμενες εκλογές.