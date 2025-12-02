Βουλγαρία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της χώρας κατά της κυβέρνησης

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Σόφια στη Βουλγαρία και σε άλλες 12 πόλεις της χώρας, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες πορείες των τελευταίων ετών και ζητώντας την απόσυρση του νέου προϋπολογισμού και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Στο κέντρο της Σόφιας, η τεράστια πλατεία μπροστά από το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης γέμισε ασφυκτικά από πολίτες που φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν βουλγαρικές και ευρωπαϊκές σημαίες, διευρύνοντας ένα κίνημα κατά της διαφθοράς που σαρώνει τη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, οι διοργανωτές υπολόγισαν την προσέλευση σε περίπου 50.000 άτομα. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Παραίτηση!», και προέβαλαν πάνω στα κυβερνητικά κτήρια τις λέξεις «Resign» και «Mafia». Δύο μεγάλα πανό έγραφαν αντίστοιχα «Generation Z is coming» και «Young Bulgaria without the mafia».

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευσή της για την απόσυρση του προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος προβλέπει αύξηση των φόρων και επιπλέον επιβαρύνσεις στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρόσεν Ζελιαζκόφ.

Σύμφωνα με τον Γκαντούλ, στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρία), οι πιο βίαιοι διαδηλωτές ξυλοκοπήθηκαν από την αστυνομία. Οι διαδηλωτές είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια και φορούσαν κουκούλα. Πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα στην αστυνομία. Αρκετά αστυνομικά βανδαλίστηκαν. Η αστυνομία επενέβη με δακρυγόνα.

Σύμφωνα με Βούλγαρους δημοσιογράφους, υπήρξαν επίσης συγκρούσεις και μεταξύ των διαδηλωτών.

Η Βουλγαρία, με πληθυσμό 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων, κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο διεφθαρμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Transparency International. Μόνο η Ουγγαρία εμφανίζει χειρότερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ζητά παραίτηση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές

Ο πρόεδρος της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, καταδίκασε τα επεισόδια και κάλεσε τόσο τους διαδηλωτές όσο και τις αρχές να αποφύγουν τη βία. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μόνο ένας δρόμος: παραίτηση και πρόωρες εκλογές».