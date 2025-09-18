Βουλγαρία: «Επέζησε» και από πέμπτη πρόταση μομφής η κυβέρνηση του Ρόσεν Ζελιαζκόφ

Η βουλγαρική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, Ρόσεν Ζελιαζκόφ επέζησε από πρόταση μομφής την Πέμπτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Η ψηφοφορία προκλήθηκε λόγω αυτού που η αντιπολίτευση χαρακτήρισε αποτυχία μεταρρύθμισης των τομέων δικαιοσύνης και ασφάλειας, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει το Reuters.

Σημειώνεται ότι η πρόταση μομφής ήταν η πέμπτη που αντιμετώπισε η κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο. Η ψηφοφορία κατέληξε με 101 βουλευτές υπέρ της πρότασης και 132 κατά, χωρίς αποχές. Για να εγκριθεί η πρόταση απαιτούνταν η στήριξη περισσότερων από τους μισούς βουλευτές του 240μελούς κοινοβουλίου.