Βολιβία: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος - Στους 20 οι νεκροί (vid)

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία.

«Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.