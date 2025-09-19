«Βολές» του Ιράν στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την Παρασκευή την απόφαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων να επιβάλουν διεθνείς κυρώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, εάν η Τεχεράνη δεν πληροί τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των επιθεωρητών του ΟΗΕ για τα πυρηνικά.

«Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι πολιτικά μεροληπτικό και πολιτικά υποκινούμενο... Κάνουν λάθος σε διάφορα επίπεδα, προσπαθώντας να καταχραστούν τον μηχανισμό που ενσωματώνεται στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA)», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζάντε, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.