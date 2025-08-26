Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε την Τρίτη το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της χώρας προκειμένου να συζητήσει τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να σημάνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για μια τελική επίθεση κατά της Χαμάς στη μεγαλύτερη πόλη της λωρίδας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται συνεργάτη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς θα δοθεί προθεσμία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει την επιστροφή των περίπου 50 Ισραηλινών ομήρων, που κρατούνται ακόμα, και στη διάλυση των τελευταίων δομών της κυβέρνησής της και του οπλοστασίου της.

Αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί τους όρους, τότε το Ισραήλ θα έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του προετοιμασίες και θα ξεκινήσει την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, ανέφερε η ίδια πηγή.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ να επαναλάβει τις συνομιλίες για μια συνολική συμφωνία που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα τερματίζει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ, ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του στο σχέδιο που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας.

Λέγεται ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την τοποθεσία του επόμενου γύρου συνομιλιών, με το χρονοδιάγραμμά τους και τη σύνθεση της ισραηλινής αντιπροσωπείας να μην έχουν ακόμη αποφασιστεί.

«Θέλουμε να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω και τους 50 ομήρους — υπό τον όρο ότι θα γίνουν δεκτοί οι όροι μας», δήλωσε την Τρίτη στο Army Radio ο υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Νετανιάχου. «Δεν θα αφήσουμε να υπάρξει μια κατάσταση για τα επόμενα χρόνια όπου η Χαμάς θα μπορεί να ανασυγκροτηθεί και να αναδιοργανωθεί», τόνισε.

Σύμφωνα με τους Times of Israel στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν συζητήθηκε η άλλη πρόταση για 60ήμερη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης περιορισμένου αριθμού ομήρων.

Η συνάντηση διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν περιελάμβανε επίσημη ψηφοφορία, αναφέρει το Channel 12, το οποίο και σημείωσε πως το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει στην Αίγυπτο ότι δεν ενδιαφέρεται για μια σταδιακή συμφωνία και θα διαπραγματευτεί μόνο μια συνολική συμφωνία.

Η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια 60ήμερη εκεχειρία που προβλέπει την απελευθέρωση 10 ομήρων.

Σύμφωνα με το δίκτυο, η στάση της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη, καθώς συνεχίζει την εκτεταμένη επίθεσή της στην Πόλη της Γάζας για να πιέσει τη Χαμάς να συμφωνήσει σε συνολική συμφωνία.