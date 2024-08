Bloomberg: Η εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ «τσαλάκωσε» την εικόνα του Πούτιν

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από 2,5 χρόνια, αλλά και τα δεινά που έχει προκαλέσει στους πολίτες της χώρας όλο αυτό το διάστημα, έδωσε αφορμή στους Ουκρανούς να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μια δική τους επέμβαση - «απάντηση» πέρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, προκαλώντας προφανή αμηχανία στον Ρώσο πρόεδρο, και τους συνεργάτες του, σύμφωνα με άρθρο του Άντονι Χάλπιν, ειδικού σε θέματα Ρωσίας, στο Bloomberg.

Η εισβολή 1.000 στρατιωτών (τα στοιχεία αυτά επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας) στην ευρύτερη περιοχή του Κουρσκ, η οποία διανύει την τρίτη ημέρα της, έπιασε «στα πράσα» τον ρωσικό στρατό. Και αυτή, είναι η πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που στρατός άλλης χώρας εισβάλλει στη Ρωσία (μαι μάλιστα, όπως φαίνεται στα ακόλουθα βίντεο, φέρεται να πιάνει αιχμαλώτους Ρώσους στρατιώτες).

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days



Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab