Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει 10 χλμ. μέσα στη Ρωσία - Συνεχίζονται οι μάχες στο Κουρσκ

Συνεχίζονται οι μάχες στην περιφέρεια του Κουρσκ, έπειτα από την επιδρομή ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο, διαβεβαιώνοντας ότι «κάνει ό,τι μπορεί για να αποτύχουν» οι «απόπειρες» των ουκρανικών δυνάμεων να «διεισδύσουν βαθιά» μέσα στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Εξάλλου ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας του Κουρσκ υποστήριξε πως η κατάσταση εκεί είναι «σταθερή και υπό έλεγχο» και πως οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μάχες στην περιοχή Σούτζα της περιφέρειας απωθώντας τους ουκρανούς μαχητές, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA Novosti και TASS.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν προχωρήσει έως και 10 χλμ. εντός της Ρωσίας

Έως και 10 χιλιόμετρα έχουν προχωρήσει τα ουκρανικά στρατεύματα εντός της Ρωσίας, στη διάρκεια της μεγαλύτερης ουκρανικής εισβολής σε ρωσικό έδαφος στα δύο χρόνια του πολέμου, επιβεβαίωσε σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Οι μάχες στην περιοχή μαίνονται για τρίτη ημέρα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τους Ουκρανούς που εισέβαλαν στη νοτιοδυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας το πρωί της Τρίτης, αναπτύσσοντας περίπου 1.000 στρατιώτες και περισσότερα από 22 τεθωρακισμένα οχήματα και τανκς, σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό.

NEW: Ukrainian forces have made confirmed advances up to 10 kilometers into Russia's Kursk Oblast amid continued mechanized offensive operations on Russian territory on August 7. 🧵(1/9) pic.twitter.com/8ZFlCoAgqD

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας ήταν ο λόγος για οποιαδήποτε κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

«Η βασική αιτία οποιασδήποτε κλιμάκωσης, βομβαρδισμού, στρατιωτικών ενεργειών, αναγκαστικών εκκενώσεων και καταστροφής κανονικών μορφών ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών (της Ρωσίας) όπως οι περιοχές του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, οφείλεται αποκλειστικά στην ξεκάθαρη επιθετικότητα της Ρωσίας», έγραψε ο Ποντόλιακ στο X.

The root cause of any escalation, shelling, military actions, forced evacuations, and destruction of normal life forms, including within Rf’s own territories like #Kursk and Belgorod regions, is solely Russia’s unequivocal aggression. This includes attempts to seize foreign…