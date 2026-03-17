Bloomberg: Απίθανο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει επίμονα να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να μειωθεί η ένταση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η οποία πλήττεται από τις περιορισμένες προμήθειες πετρελαίου. Ωστόσο, το Bloomberg επισημαίνει ότι χωρίς κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο κατά του Ιράν, οποιαδήποτε προσπάθεια θα αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια.

Οι σποραδικές επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων και η χρήση ναρκών έχουν περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά θέτοντας ουσιαστικά την Τεχεράνη στον έλεγχο της κυκλοφορίας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από εκεί, και η διακοπή της ροής έχει προκαλέσει αυξήσεις τιμών, ελλείψεις καυσίμων και περικοπές παραγωγής από την Ασία έως την Ευρώπη.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ να συνδράμουν με πολεμικά πλοία, προτείνοντας μια πολυεθνική ναυτική επιχείρηση για την προστασία των εμπορικών σκαφών. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Ασιάτες εταίροι εμφανίζονται διστακτικοί. Οι κυβερνήσεις του Βερολίνου και του Τόκιο αμφισβητούν ότι λίγα πλοία μπορούν να αντισταθούν στην ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα. Η προσθήκη δυνάμεων προσφέρει περιορισμένη επιπλέον ασφάλεια και παραμένει ανεπαρκής για την ουσιαστική απελευθέρωση του Στενού.

Ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group, τονίζει ότι για την ασφαλή διέλευση θα πρέπει πρώτα να εξουδετερωθούν οι ασύμμετρες δυνατότητες του Ιράν, όπως νάρκες, ταχύπλοα σκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην πράξη, η μεταφορά εμπορευμάτων εξαρτάται από την έγκριση της Τεχεράνης και όχι από εξωτερική προστασία. Οι πρόσφατες τακτικές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν δείξει ότι λίγες επιθέσεις αρκούν για να διακόψουν τη ναυσιπλοΐα, παρά την παρέμβαση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις είναι περιορισμένη, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική λύση δεν είναι βέλτιστη και ότι το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό.

Ο πόλεμος συνεχίζεται για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, με την τιμή του Brent να έχει ανέλθει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές βενζίνης και ντίζελ αυξάνονται λόγω της περιορισμένης προσφοράς και των επιθέσεων σε υποδομές. Ακόμη και αν δημιουργηθεί μια συμμαχία για την προστασία των πλοίων, το στενό παραμένει στενό και επικίνδυνο, με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες να διστάζουν να χρηματοδοτήσουν ταξίδια κοντά στις ιρανικές ακτές.

