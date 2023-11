Βίντεο ντοκουμέντο: Τρομοκράτες της Χαμάς ξυλοφορτώνουν αμάχους για να μην πάρουν τρόφιμα (vid)

Οπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται τρομοκράτες της Χαμάς να ξυλοκοπούν Παλαιστίνιους αμάχους για να τους εμποδίσουν να φτάσουν σε όχημα που μετέφερε τρόφιμα, έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση Kan.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη συνέχεια οι αξιωματούχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης πήραν τα τρόφιμα, που ήταν μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και θα έπρεπε να διατεθούν στους αμάχους, για λογαριασμό τους.

IDF: Εφοδιάσαμε με 300 λίτρα καυσίμων στο νοσοκομείο της Σίφα - Η Χαμάς εμπόδισε την παραλαβή τους

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι προμήθευσαν με 300 λίτρα καυσίμου για «ιατρικούς σκοπούς» στο νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας, αλλά η Χαμάς εμπόδισε το ιατρικό κέντρο να τα παραλάβει.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, τα στρατεύματα τοποθέτησαν τα μπιτόνια κοντά στο νοσοκομείο, όπως είχε συντονιστεί εκ των προτέρων με αξιωματούχους στη Σίφα.

Οι IDF έλαβαν στοιχεία ότι αξιωματούχοι της Χαμάς εμπόδισαν το νοσοκομείο να λάβει τα καύσιμα.

Ο στρατός δημοσιεύει μια κλήση μεταξύ ενός αξιωματικού του IDF και ενός ανώτερου υγειονομικού αξιωματούχου της Γάζας, ο οποίος λέει ότι ο Yousef Abu-Al Rish, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στη Γάζα, απαγόρευσε στο νοσοκομείο να λάβει τα καύσιμα.

Το IDF δε λέει τι συνέβη με τα καύσιμα μετά από αυτό.

Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι έχει την κύρια βάση των επιχειρήσεων της κάτω από το Νοσοκομείο Σίφα και κάλεσε τους Παλαιστίνιους αμάχους στην περιοχή, καθώς και σε ολόκληρη τη βόρεια Γάζα, να εκκενώσουν νότια.

IDF: Είμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς και όχι με τους κατοίκους της Γάζας

«Eίμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς και όχι με τους κατοίκους της Γάζας» υπογράμμισαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Η δήλωση απευθύνεται «σε όλους τους εμπλεκόμενους» και με αφορμή το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα.

«Από τις 8 Νοεμβρίου, μεταξύ των ωρών 10:00-14:00, οι IDF έχουν θέσει σε εφαρμογή τοπικές τακτικές παύσεις για τους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν νότια του Γουάντι Γκάζα.

Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους: είμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς, όχι με τους κατοίκους της Γάζας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι IDF.