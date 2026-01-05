Βίντεο ντοκουμέντο από την επέμβαση των φινλανδικών δυνάμεων σε πλοίο για δολιοφθορά καλωδίου (vid)

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τη θεαματική επιχείρηση των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο Fitburg, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση δολιοφθοράς υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν, μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ελικόπτερο να προσεγγίζει το πλοίο, ενώ πάνοπλοι άνδρες των ειδικών δυνάμεων κατεβαίνουν με σχοινιά στο κατάστρωμα, εκτελώντας συντονισμένη επιχείρηση κατάληψης.

Σύμφωνα με τη φινλανδική Ακτοφυλακή, τη στιγμή του περιστατικού το Fitburg έπλεε από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης με προορισμό το Ισραήλ. Οι αρχές παρείχαν τις σχετικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ελσίνκι.

«Βρισκόμαστε στη φάση διερεύνησης υπόθεσης βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου, αποσαφηνίζοντας το νομικό πλαίσιο της έρευνας.

Όπως εκτιμούν αξιωματούχοι, το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για την ενίσχυση υβριδικών απειλών, τις οποίες δυτικές κυβερνήσεις αποδίδουν στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία - - ισχυρισμούς που η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ είχε προειδοποιήσει πως η Συμμαχία οφείλει να είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε τέτοιου είδους απειλές, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία του εδάφους και των κρίσιμων υποδομών της.

Οι λεγόμενες υβριδικές απειλές συνδυάζουν στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και τη χρήση drones ή άτυπων ένοπλων ομάδων.