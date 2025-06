Βίντεο: Λύματα και νερά πλημμυρίζουν δρόμους της Τεχεράνης μετά από τις εκρήξεις

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλης κλίμακας διαρροές από σωλήνες αποχέτευσης και νερού στην Τεχεράνη.

Οι διαρροές οφείλονται στις εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα στην ιρανική πρωτεύουσα και τα ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία να φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις σχετικές αναφορές.

Νωρίτερα, πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα πυροδοτήθηκαν στην Τεχεράνη, αναφέρουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

