Εντυπωσιακές εικόνες από τις πρώτες ώρες αντεπίθεσης των Ουκρανών στο ρωσικό έδαφος (vid)

Τις πρώτες ώρες από την αιφνίδια, όσο και εντυπωσιακή αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, στη ρωσική επικράτεια, καταγράφουν βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Το αρχηγείο των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας ανάρτησε στο λογαριασμό του το βίντεο, στο οποίο δείχνει τεθωρακισμένα οχήματα να προελαύνουν σε χωράφια και κατοικημένες περιοχές, να εξαπολύονται πυραυλικές επιθέσεις, να αιχμαλωτίζονται Ρώσοι στρατιώτες, καθώς και Ουκρανοί στρατιώτες να ρίχνουν μια ρωσική σημαία στο έδαφος.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy's defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.



