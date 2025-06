Βίντεο από την επιχείρηση της Μοσάντ στο ιρανικό έδαφος (vid)

Τρία βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφουν την επιχειρησιακή δύναμη της Μοσάντ σε ιρανικό έδαφος ενώ αναπτύσσει συστήματα ακριβείας κρούσης σχεδιασμένα για να καταστρέψουν τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, υπήρξε διαρροή από το υπουργείο άμυνας του Ισραήλ το οποίο αναφέρει πως σε ειδική μεικτή επιχείρηση το Ισραήλ έχει σκοτώσει στα εδάφη του Ιράν τους βασικούς επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης.

Στην ίδια διαρροή σημειώνεται πως η επιχείρηση έγινε σε τούνελ και συμμετείχε και η Μοσάντ.

RARE MOSSAD FOOTAGE



published by the Mossad in an unusual manner. Including footage of the Mossad's operational force during the deployment of precision strike systems intended to destroy Iranian air defense systems. pic.twitter.com/qPO80x04ps