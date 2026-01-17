Βίντεο από την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Τρέχουν με όπλα και τσεκούρια στα χέρια

Άγρια συμπλοκή με όπλα και τσεκούρια σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Λάρνακα, γύρω στις 15:30, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Σύμφωνα με το philenews, στον καβγά στον οποίο έπεσε σειρά πυροβολισμών, ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε ένας τραυματίας σε Νοσοκομείο της περιοχής. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες ότι υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες οι οποίοι δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί.

Βίντεο που εξασφάλισε το sigmalive από τη στιγμή της συμπλοκής, παρουσιάζει ομάδα ατόμων με σιδερολοστούς, ακόμα και τσεκούρια στα χέρια, να συγκρούονται. Όπως θα δείτε στο βίντεο, οι εμπλεκόμενοι έκαναν ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ την ίδια στιγμή πέφτουν και οι πυροβολισμοί.

Συμπλοκή με όπλα και τσεκούρια στο κέντρο της Λάρνακας

Το συμβάν σημειώθηκε στην «καρδιά» της πόλης και συγκεκριμένα στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου η οποία αρχικά αποκλείστηκε -όπως και αρκετοί δρόμοι τριγύρω- και στη συνέχεια, γύρω στις 18:00 το απόγευμα, δόθηκε πίσω στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι στο επεισόδιο εμπλέκεται γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, κάτοικος Λάρνακας, ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενεπλάκησαν στον καυγά. Ακολούθως θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.