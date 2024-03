Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος στο πλοίο που δέχτηκε πυραυλική επίθεση από τους Χούθι (vid)

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης μελών του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που δέχτηκε επίθεση των Χούθι, την Τετάρτη, από το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό.

Υπενθυμίζεται ότι από την πυραυλική επίθεση στο φορτηγό πλοίο True Confidence έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται νεκροί από τότε που ξεκίνησαν τα χτυπήματα οι Χούθι της Υεμένης σε διερχόμενα πλοία στον κόλπο του Άντεν.

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile Attack At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i

Στο βίντεο, αποτυπώνεται λεπτό προς λεπτό η διαδικασία διάσωσης του πληρώματος και τη μεταφορά των τραυματιών, που σύμφωνα με το Reuters ο αριθμός τους έφτανε τους έξι, σε ασφαλές σημείο.

Όπως αναφέρεται το πολεμικό πλοίο Kolkata έφτασε στην τοποθεσία στις 16:45 και διέσωσε 21 μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός Ινδού υπηκόου, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο και σκάφη.

Όπως τονίστηκε στην ανάρτηση του πολεμικού ναυτικού της Ινδίας, στους τραυματίες παρασχέθηκε κρίσιμη ιατρική βοήθεια, ενώ στη συνέχεια τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Τζιμπουτί.

#IndianNavy's swift response to Maritime Incident in #GulfofAden.



Barbados Flagged Bulk Carrier MV #TrueConfidence reported on fire after a drone/missile hit on #06Mar, approx 54 nm South West of Aden, resulting in critical injuries to crew, forcing them to abandon ship.… pic.twitter.com/FZQRBeGcKp