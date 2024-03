Τρία μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στον Κόλπο του Άντεν, όταν το έπληξε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, στην πρώτη θανατηφόρα επίθεση των ανταρτών Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ανοικτά της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του πλοίου, επίσης, επιβεβαίωσαν τον θάνατο των τριών μελών, σε ανακοίνωσή τους. «Το πλοίο απομακρύνεται από τη στεριά και γίνονται ρυθμίσεις για τη διάσωσή του», πρόσθεσαν.

Οι υεμενίτες αντάρτες, προσκείμενοι στο Ιράν, εξαπολύουν από τα μέσα του Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Χθες περί τις 10:30 (ώρα Ελλάδας), αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από εδάφη ελεγχόμενα από τους Χούθι στην Υεμένη εναντίον του True Confidence, πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «υπό σημαία Μπαρμπάντος, λιβεριανής ιδιοκτησίας», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Ο πύραυλος έπληξε το πλοίο και το (...) πλήρωμα έκανε λόγο για τρεις νεκρούς, τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και μεγάλες ζημιές», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σάρι, σημείωσε από την πλευρά του πως το True Confidence χτυπήθηκε από «πυραύλους» αφού το πλήρωμά του αψήφησε «προειδοποιητικά μηνύματα».

Νωρίτερα χθες, υπηρεσίες ναυτικής ασφάλειας έκαναν λόγο για φορτηγό πλοίο που δέχθηκε επίθεση και υπέστη ζημιές ανοικτά της Άντεν, στη νότια Υεμένη, χώρα όπου μαίνεται πόλεμος την τελευταία δεκαετία.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO σημείωσε μέσω X πως το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σκάφος, που πλέον είναι ακυβέρνητο.

«Οι Χούθι σκότωσαν αθώους αμάχους», κατήγγειλε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον υπογράμμισε μέσω X πως του προκάλεσε «φρίκη» η επίθεση αυτή, ενώ η βρετανική πρεσβεία στην Υεμένη έκρινε πως το αιματηρό περιστατικό ήταν «λυπηρή» και «αναπόφευκτη συνέπεια» των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Appalled to hear about the deaths of MV True Confidence international crew members in a Houthi attack in the Red Sea. Our thoughts are with their families.



We condemn the Houthis' reckless & indiscriminate attacks on global shipping & demand they stop. We will continue to stand…