Αντίποινα στη φονική επίθεση των Χούθι κατά εμπορικού πλοίου φαίνεται ότι πραγματοποίησαν οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις. Με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στην σιιτική οργάνωση της Υεμένης που στηρίζεται από το Ιράν, να μεταδίδει πως αμερικανικές και βρετανικές αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο το αεροδρόμιο της Χοντεϊντά στην Υεμένη.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για αμερικανική επίθεση σε στόχους των Χούθι από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Τουλάχιστον δύο ναυτικοί σκοτώθηκαν από την επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στο πλοίο True Confidence, 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Άντεν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανέφερε το πλήρωμά του και επιβεβαίωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι δύο ναυτικοί είναι τα πρώτα θύματα αφότου οι Χούθι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων στην περιοχή αυτήν, τον περασμένο Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Άλλοι έξι ναυτικοί τραυματίστηκαν. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 23 άτομα, 20 ναυτικοί και τρεις ένοπλοι φρουροί. Οι 15 από αυτούς κατάγονταν από τις Φιλιππίνες, τέσσερις από το Βιετνάμ, δύο από τη Σρι Λάνκα, ένας από την Ινδία και ένας από το Νεπάλ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ, ανέφερε ότι «αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις από την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα όχι μόνο έχουν διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο και το εμπόριο, αλλά επίσης έχουν αφαιρέσει τις ζωές ναυτικών που απλώς κάνουν τη δουλειά τους», ενώ η βρετανική πρεσβεία στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης τόνισε για τους δύο ναυτικούς που έχασαν τη ζωή τους, σε ανάρτησή της πως: «αυτή ήταν η θλιβερή αλλά αναπόφευκτη συνέπεια της απερίσκεπτης εκτόξευσης πυραύλων από τους Χούθι στη διεθνή ναυτιλία».

At least 2 innocent sailors have died. This was the sad but inevitable consequence of the Houthis recklessly firing missiles at international shipping.



They must stop.



Our deepest condolences are with the families of those that have died and those that were wounded. https://t.co/m1chfLddHR