CNN: Δύο νεκροί από την επίθεση Χούθι σε πλοίο κυπριακών συμφερόντων

Η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο θανάτους μελών του πληρώματος, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, σηματοδοτώντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό από τις επιθέσεις τους σε πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η επίθεση έπληξε το M/V True Confidence, ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Μπαρμπάντος, ιδιοκτησίας Λιβερίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, ενώ πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ ανέφεραν πως δεν υπήρχαν Έλληνες στα μέλη του πληρώματος.

Το πλοίο έχει εγκαταλειφθεί και πολεμικά πλοία του συνασπισμού βρίσκονται τώρα στην περιοχή και αξιολογούν την κατάσταση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Τουλάχιστον έξι ακόμη μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 23 άτομα, 20 ναυτικοί και τρεις ένοπλοι φρουροί. Οι 15 από αυτούς κατάγονταν από τις Φιλιππίνες, τέσσερις από το Βιετνάμ, δύο από τη Σρι Λάνκα, ένας από την Ινδία και ένας από το Νεπάλ.

Λίγο νωρίτερα οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, αναφέροντας ότι έπληξαν το True Confidence με πυραύλους, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. «Η επιχείρηση έγινε αφού το πλήρωμα αγνόησε τα προειδοποιητικά μηνύματα από τις ναυτικές δυνάμεις της Υεμένης» ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρέα, σε ομιλία του στην τηλεόραση.

Το απόγευμα, ναυτιλιακή πηγή δήλωσε πως τρία μέλη του πληρώματος του εν λόγω πλοίου αγνοούνται και άλλα τέσσερα έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ενώ το πλοίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα και με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

«Η Ambrey παρατήρησε ένα στρατιωτικό πλοίο του ινδικού ΠΝ να πλέει σε κοντινή απόσταση από την τελευταία γνωστή θέση του εν λόγω πλοίου (...) Περαιτέρω αναφορές δηλώνουν πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη», ανέφερε, προσθέτοντας πως μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωσίβιες λέμβους.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στη νότια Υεμένη, ανέφερε.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, καπνός θεάθηκε να βγαίνει από ένα πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Μπαρμπέιντος, το True Confidence, ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης κοντά στο Άντεν.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε ανωνυμία, δήλωσε στο Reuters πως μια σωστική λέμβος θεάθηκε επίσης στη θάλασσα κοντά στο πλοίο, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναυτιλιακή πηγή δήλωσε πως τρία μέλη του πληρώματος του εν λόγω πλοίου αγνοούνται και άλλα τέσσερα έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Several undersea communications cables in the Red Sea have been cut, affecting 25% of data traffic flowing between Asia and Europe, a telecoms company and a US official say.https://t.co/rDB8Ik9GdQ