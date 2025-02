Εκλογές στη Γερμανία

Το ακροδεξιό κόμμα AfD φαίνεται έτοιμο να σημειώσει μεγάλα κέρδη στις γερμανικές εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, αναφέρει σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Bild, παραθέτω

Όπως αναφέρει η Bild, το δημοσίευμα της οποίας αναπαράγει η Independent, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) φαίνεται να επιστρέφουν ως το μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή (Bundestag) με 220 έδρες, επιτρέποντάς τους να επανεκλέξουν τον πρώτο Kαγκελάριο τους από την αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ το 2021.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της YouGov πριν από τις εκλογές, η AfD αναμένεται να καταλάβει 145 έδρες, ξεπερνώντας τις 115 που προβλέπονται για το κυβερνών SPD, μετά την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του με αρχηγό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι συνεργάζονται με το SPD στην κυβέρνηση συνασπισμού, αναμένεται επίσης να μειώσουν το ποσοστό τους από το 15% του 2021 σε 13% την Κυριακή.

The central projection of YouGov's German MRP has the socialist The Left safely crossing the 5% threshold needed to guarantee seats, while the left-conservative BSW and liberal FDP are likely to fall short and get wiped out



CDU/CSU: 29.9% of the vote (+5.7 from 2021)

AfD: 19.7%… pic.twitter.com/slIBJNtSLG