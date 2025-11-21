Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες (vids)

Τουλάχιστον τους 41 έχουν φτάσει οι νεκροί στο Βιετνάμ, λόγω των ασταμάτητων βροχοπτώσεων και πλημμύρων που πλήττουν τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το BBC, ενώ εννέα άτομα αγνοούνται.

Επίσης, έχουν πλημμυρίσει περισσότερες από 52.000 σπίτια, περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.

🇻🇳 Torrential rains have triggered severe flooding in central Vietnam, leaving at least 40 people dead



The districts of Dien Khanh, Nha Trang, and Khanh Vinh remain submerged. Local authorities have requested military assistance, deploying more than 400 soldiers to help manage… pic.twitter.com/9qZelBhruy — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2025

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι οι πόλεις Hoi An και Nha Trang, καθώς και μια σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα, όπου οι αγρότες έχουν ήδη πληγεί από την καθυστέρηση της συγκομιδής λόγω των προηγούμενων καταιγίδων.

Στην επαρχία Dak Lak, τη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας καφέ της χώρας, δεκάδες χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tuoi Tre.

This morning’s visuals from Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam, as widespread flooding affects the area. (Nov 20) pic.twitter.com/jRh30tfwgj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 20, 2025

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Στρατιωτικές δυνάμεις και αστυνομικοί επιχειρούν για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλή μέρη.

Η επαρχία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε κύριους δρόμους και αυτοκινητόδρομους, ενώ η κυκλοφορία σταμάτησε εντελώς μετά την κατάρρευση τμήματος του Mimosa Pass, μιας βασικής οδού πρόσβασης στη δημοφιλή τουριστική πόλη Da Lat, σε ένα φαράγγι, ενώ ένα λεωφορείο απέφυγε κατά πολύ λίγο να πέσει στο χάσμα.