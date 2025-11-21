Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες (vids)
Screen Grab/X
Screen Grab/X

21/11/2025 • 12:41
Τουλάχιστον τους 41 έχουν φτάσει οι νεκροί στο Βιετνάμ, λόγω των ασταμάτητων βροχοπτώσεων και πλημμύρων που πλήττουν τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το BBC, ενώ εννέα άτομα αγνοούνται. 

Επίσης, έχουν πλημμυρίσει περισσότερες από 52.000 σπίτια, περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι οι πόλεις Hoi An και Nha Trang, καθώς και μια σημαντική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα, όπου οι αγρότες έχουν ήδη πληγεί από την καθυστέρηση της συγκομιδής λόγω των προηγούμενων καταιγίδων.

Στην επαρχία Dak Lak, τη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας καφέ της χώρας, δεκάδες χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tuoi Tre.

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Στρατιωτικές δυνάμεις και αστυνομικοί επιχειρούν για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλή μέρη.

Η επαρχία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε κύριους δρόμους και αυτοκινητόδρομους, ενώ η κυκλοφορία σταμάτησε εντελώς μετά την κατάρρευση τμήματος του Mimosa Pass, μιας βασικής οδού πρόσβασης στη δημοφιλή τουριστική πόλη Da Lat, σε ένα φαράγγι, ενώ ένα λεωφορείο απέφυγε κατά πολύ λίγο να πέσει στο χάσμα.

