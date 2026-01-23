Βετεράνοι του ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ πέρασε τα όρια αμφισβητώντας την υπηρεσία μας στο Αφγανιστάν

Βετεράνοι από όλη την Ευρώπη αντέδρασαν στην υπόδειξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι παρέμειναν μακριά από το μέτωπο στο Αφγανιστάν, λέγοντας την Παρασκευή ότι εκατοντάδες σύντροφοί τους έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων.

Ανώτεροι πολιτικοί προσχώρησαν στην κριτική, με το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού να δηλώνει ότι ο Τραμπ «έκανε λάθος να υποβαθμίσει το ρόλο των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ» κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ποτέ δεν χρειάστηκαν» τη διατλαντική συμμαχία και κατηγόρησε τους συμμάχους ότι παρέμειναν «λίγο μακριά από το μέτωπο» στο Αφγανιστάν.

«Πληρώσαμε με αίμα για αυτή τη συμμαχία»

«Περιμένουμε μια συγγνώμη για αυτή τη δήλωση», δήλωσε ο Ρόμαν Πολκό, συνταξιούχος Πολωνός στρατηγός και πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Ο Τραμπ «πέρασε τα όρια», πρόσθεσε. «Πληρώσαμε με αίμα για αυτή τη συμμαχία. Θυσιάσαμε πραγματικά τις ζωές μας».

Ο Βρετανός υπουργός βετεράνων, Αλιστέρ Κάρνς, ο οποίος υπηρέτησε στο στρατό σε πέντε αποστολές, μεταξύ των οποίων και στο πλευρό των αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «εντελώς γελοίες».

«Χύσαμε αίμα, ιδρώτα και δάκρυα μαζί. Δεν επέστρεψαν όλοι στην πατρίδα», δήλωσε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Ο Ρίτσαρντ Μουρ, πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, δήλωσε ότι, όπως και πολλοί αξιωματικοί της MI6, είχε εργαστεί σε επικίνδυνα περιβάλλοντα με «γενναίους και ιδιαίτερα εκτιμώμενους» ομολόγους της CIA και ήταν περήφανος που το είχε κάνει αυτό με τον στενότερο σύμμαχο της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τη συνθήκη ίδρυσης του ΝΑΤΟ, τα μέλη δεσμεύονται από μια ρήτρα συλλογικής άμυνας, το άρθρο 5, το οποίο αντιμετωπίζει μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

Η ρήτρα αυτή έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν συμμετέχοντας στην αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Η θυσία της Πολωνίας «δεν πρέπει να υποτιμηθεί»

Ορισμένοι πολιτικοί σημείωσαν ότι ο Τραμπ είχε αποφύγει την επιστράτευση για τον πόλεμο του Βιετνάμ, επικαλούμενος οστεόφυτα στα πόδια του.

«Ο Τραμπ απέφυγε την στρατιωτική θητεία πέντε φορές», έγραψε ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών της Βρετανίας, στο X. «Πώς τολμά να αμφισβητεί τη θυσία τους».

Η θυσία της Πολωνίας «δεν θα ξεχαστεί ποτέ και δεν πρέπει να υποτιμηθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίσ.

«Η Πολωνία είναι ένας αξιόπιστος και αποδεδειγμένος σύμμαχος, και τίποτα δεν θα αλλάξει αυτό», δήλωσε στο X.

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν «αδαή», δήλωσε ο Ράσμους Γιάρλοφ, μέλος του Συντηρητικού Κόμματος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο της Δανίας.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χέιλι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίστηκαν σε αυτή την αλληλεγγύη και ότι οι Βρετανοί στρατιώτες που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της 20ετούς εκστρατείας πρέπει να θυμόμαστε ως «ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία της χώρας μας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ΗΠΑ έχασαν περίπου 2.460 στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Από τους περισσότερους από 150.000 Βρετανούς στρατιώτες που είχαν αποσταλεί, σκοτώθηκαν συνολικά 457.

Περισσότεροι από 150 Καναδοί σκοτώθηκαν επίσης μαζί με 90 Γάλλους στρατιωτικούς, ενώ η Δανία – η οποία δέχεται έντονη πίεση από τον Τραμπ να πουλήσει την ημιαυτόνομη περιοχή της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ – έχασε 44 στρατιώτες, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων ανά κάτοικο στο ΝΑΤΟ.