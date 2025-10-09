Το Βερολίνο ζητά ευελιξία στην επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές καυσαερίων από το 2035

Χωρίς σαφή απόφαση σχετικά με την προγραμματισμένη για το 2035 κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την Αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην καγκελαρία.

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν ωστόσο ότι το Βερολίνο πρέπει να διεκδικήσει στις Βρυξέλλες «μεγαλύτερη ευελιξία» για την επίτευξη του στόχου. Για «δραματική» κατάσταση στον κλάδο έκανε λόγο ο αντικαγκελάριος.

«Δεν πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση το 2035», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο στόχος για μείωση των εκπομπών καυσαερίων CO2 στις μεταφορές έως το 2035 θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ. Ο κ. Μερτς επισήμανε ακόμη ότι θα ζητήσει το θέμα να απασχολήσει τους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο τέλος του μήνα.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ είχε περιγράψει ως «λάθος προσέγγιση» την άκαμπτη και αυστηρή σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035.

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) μίλησε για «δραματική κατάσταση» στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης αποφάσεων το συντομότερο δυνατό, ενώ ανέφερε τους plug-in υβριδικούς κινητήρες ως μια «απολύτως βιώσιμη» επιλογή για την περίοδο μετά το 2035, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η γερμανική πλευρά σκοπεύει να ρίξει εκεί το βάρος της ενόψει των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

Ο Κλινγκμπάιλ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επέκτασης του δικτύου φόρτισης, αλλά και στη δυνατότητα να υπολογίζονται στο εξής όχι αποκλειστικά οι εκπομπές καυσαερίων του αυτοκινήτου, αλλά και αυτές που προκλήθηκαν κατά την κατασκευή του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν «πράσινο» χάλυβα και ηλεκτρική ενέργεια στις γραμμές παραγωγής θα μπορούσαν να το πιστωθούν.

Η επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μύλερ χαιρέτισε την υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης και χαρακτήρισε τις προτάσεις για τα plug-in υβριδικά οχήματα «θετικό μήνυμα». «Δεδομένων των ιδιαίτερων προκλήσεων, τα πρόστιμα πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία», δήλωσε η κυρία Μύλερ, ενώ η πρόεδρος του συνδικάτου IG Metall Κρστιάνε Μπένερ χαρακτήρισε την ανταλλαγή απόψεων στο Βερολίνο «ενθαρρυντική». Έχει καταστεί σαφές ότι, δεδομένης της δραματικής κατάστασης στον κλάδο, απαιτείται δράση και ότι η φωνή μας πρέπει να υψωθεί στις Βρυξέλλες. «Εάν η αιματοχυσία συνεχιστεί έτσι, θα χαθεί και η ουσία των απαραίτητων αλλαγών», δήλωσε η ίδια.