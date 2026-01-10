Βενεζουέλα: Τουλάχιστον τέσσερα πρώην «σκιώδη» τάνκερ έχουν επιστρέψει εντός των χωρικών υδάτων της χώρα

Τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, με τα περισσότερα από αυτά φορτωμένα πετρέλαιο που είχαν αποπλεύσει «σκιωδώς» από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου ή με τους αναμεταδότες του στίγματος της θέσης τους εκτός λειτουργίας, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, έχουν τώρα επιστρέψει στα χωρικά ύδατα της λατινοαμερικανικής χώρας, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας (PDVSA) και την TankerTrackers.com που ιχνηλατεί την πορεία των πλοίων.

Μια νηοπομπή από περίπου δώδεκα φορτωμένα πλοία και τουλάχιστον τρία άλλα άδεια πλοία έφυγε από τα ύδατα της Βενεζουέλας τον περασμένο μήνα, σε προφανή αντίθεση με το εμπάργκο που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου, το οποίο έχει μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας στο ελάχιστο.

Ένα από τα πλοία, το υπερωκεάνιο M Sophia με σημαία Παναμά, παρεμποδίστηκε και κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα κατά την επιστροφή του στη χώρα, ενώ ένα άλλο, το δεξαμενόπλοιο Aframax Olina με σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, παρεμποδίστηκε αλλά αφέθηκε ελεύθερο στη Βενεζουέλα την Παρασκευή, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία PDVSA.

Τρία ακόμη πλοία που είχαν αναχωρήσει με τον στόλο, το Merope με σημαία Παναμά, το Min Hang με σημαία Νήσων Κουκ και το Thalia III με σημαία Παναμά, εντοπίστηκαν από το Tankertrackers.com στα ύδατα της Βενεζουέλας αργά την Παρασκευή μέσω δορυφορικών εικόνων.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή ότι το Olina -παλαιότερα γνωστό ως Minerva M- θα απελευθερωνόταν. Το επόμενο βήμα για τη χώρα, η οποία παραμένει υπό αυστηρή αμερικανική εποπτεία μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του προέδρου Νικολά Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, θα είναι η έναρξη οργανωμένων εξαγωγών αργού πετρελαίου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας προμήθειας πετρελαίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαπραγματεύονται το Καράκας και η Ουάσινγκτον, ανέφεραν.

Σε συνάντηση με ανώτατα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την προμήθεια έχουν προχωρήσει. Οι παγκόσμιες εμπορικές εταιρείες Vitol και Trafigura έλαβαν αυτή την εβδομάδα τις πρώτες αμερικανικές άδειες για τη διαπραγμάτευση και τη μεταφορά των εξαγωγών της Βενεζουέλας, ενώ αναμένεται και η προμήθεια νάφθας στη χώρα μέλος του ΟΠΕΚ, σύμφωνα με πηγές.