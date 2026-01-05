Η Ματσάδο ευχαριστεί τον Τραμπ: Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έστειλε μήνυμα υπέρ της παρέμβασης των ΗΠΑ στη χώρα της, μετά από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ο γενναίος λαός της Βενεζουέλας βγήκε στους δρόμους σε 30 χώρες και 130 πόλεις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει ένα τεράστιο βήμα που σηματοδοτεί την αναπόφευκτη και άμεση μετάβαση για τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Ματσάδο σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Εμείς οι Βενεζουελάνοι ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση του για την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το νόμο», πρόσθεσε. «Η Βενεζουέλα θα είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά, και σύντομα θα γιορτάσουμε στη γη μας», δήλωσε η Ματσάδο. «Θα φωνάξουμε, θα προσευχηθούμε και θα αγκαλιαστούμε ως οικογένεια, γιατί τα παιδιά μας θα επιστρέψουν σπίτι».