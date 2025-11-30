Βενεζουέλα: Ειδική επιτροπή για τις θανατηφόρες επιθέσεις των ΗΠΑ σε «ναρκόπλοια»

Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας θα σχηματίσει ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τις θανατηφόρες επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ύποπτα πλοία διακίνησης ναρκωτικών έξω από τις ακτές της Βενεζουέλας και στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Χόρχε Ροντρίγκες είπε ότι η έρευνα θα εξετάσει ένα ρεπορτάζ της Washington Post την Παρασκευή, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε τη θανάτωση όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν σε ένα από τα πλοία κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη επίθεση για να σκοτωθούν δύο επιζώντες.

«Θα διεξάγουμε μια αυστηρή και βαθιά έρευνα», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα εμπλακεί και η εισαγγελία της χώρας.

Οι ΗΠΑ εδώ και μήνες διεξάγουν μια εκστρατεία θανατηφόρων επιθέσεων κατά ύποπτων πλοίων διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Ο Μαδούρο και η κυβέρνησή του έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες και έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος από επιθυμία να ελέγξουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω από και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τα σχόλιά του ως «αποικιοκρατική απειλή» κατά της κυριαρχίας της χώρας.