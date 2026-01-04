Η έκταση των καταστροφών που προκλήθηκαν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, αποτυπώνεται καθαρά μέσα από δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με συγκρίσεις εικόνων πριν και μετά την επιχείρηση, μεγάλα τμήματα των στρατιωτικών υποδομών της χώρας υπέστησαν σοβαρές καταστροφές μέσα σε λίγα λεπτά. Ολόκληρα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιές, ενώ οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα καταστράφηκαν ολοσχερώς ή διαλύθηκαν από τις εκρήξεις.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ανέφεραν στους New York Times ότι τουλάχιστον 40 άτομα, ανάμεσα σε στρατιωτικούς και πολίτες, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι αμερικανικές αρχές από την πλευρά τους τόνισαν ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Οι βενεζουελάνικες αρχές δεν διευκρίνισαν πόσοι από τους νεκρούς ανήκαν στον στρατό ή στην κουβανική φρουρά που προστατεύει τον πρόεδρο.

#4Ene | La empresa Vantor ha publicado las imágenes satelitales del antes y después de los edificios militares ubicados en Caracas luego del bombardeo de EE UU. 📹 Cortesía pic.twitter.com/fzwlrGWVC1 — El Nacional (@ElNacionalWeb) January 4, 2026

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το Fuerte Tiuna, η σημαντικότερη και μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση στο Καράκας. Δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Vantor δείχνουν κτίρια να έχουν εξαφανιστεί και εκτεταμένα ίχνη εκρήξεων να διατρέχουν ολόκληρη τη βάση.

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στη στρατιωτική αεροπορική βάση La Carlota, όπου καταστράφηκαν μονάδες αεράμυνας και διάδρομοι προσγείωσης, αλλά και στο λιμάνι της La Guaira, έναν κρίσιμο κόμβο logistics της χώρας, με φθορές σε εμπορευματοκιβώτια και εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Καράκας, καθώς και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και La Guaira. Οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τους στόχους περιέγραψαν μια νύχτα συνεχών εκρήξεων και πυρκαγιών, με δευτερεύουσες εκρήξεις και πυκνούς καπνούς ορατούς από μεγάλη απόσταση.

Στην πόλη του Καράκας, πολίτες ανέφεραν χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών, διακοπές ρεύματος και μαζική κινητοποίηση στους δρόμους για την καταγραφή των γεγονότων.

Στο μεταξύ, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται υπό επιτήρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη, με την πρώτη τους εμφάνιση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.