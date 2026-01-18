Βίντεο από τη μυστική επιχείρηση διαφυγής της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έδωσε στη δημοσιότητα αμερικανική ομάδα διάσωσης, Grey Bull, ρίχνοντας φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εγκατέλειψε τη χώρα.

Το οπτικό υλικό καταγράφει κρίσιμες στιγμές της νυχτερινής θαλάσσιας επιχείρησης, που της επέτρεψε να φτάσει με ασφάλεια εκτός Βενεζουέλας και να μεταβεί στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως αναφέρει το CNN, η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε σκάφος από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί την παρέλαβε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στέρν, μαζί με την ομάδα του, που την περίμεναν σε δεύτερο σκάφος.

The rescue team that helped Venezuelan opposition leader María Corina Machado escape the country last month has released video of the rescue mission.



Machado escaped Venezuela in December to accept her Nobel Peace Prize in Norway after spending nearly a year in hiding.



Το επεξεργασμένο βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, καταγράφει τη στιγμή που η Ματσάδο φτάνει και επιβιβάζεται στο δεύτερο σκάφος, μέσα στη νύχτα.

«Είναι αυτοί, είναι αυτοί, είναι αυτοί», ακούγεται να λέει ο Στερν, καθώς τα φώτα από το σκάφος της Ματσάδο εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν.

Αφού επιβεβαιώνεται η ταυτότητά της, ο Στερν ακούγεται να τη βοηθά να επιβιβαστεί, αν και η ακριβής στιγμή της μεταφοράς είναι ελάχιστα ορατή λόγω του σκοταδιού.

«Γεια σου, Μαρία. Με λένε Μπράιαν. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Σε έχω», λέει καθώς εκείνη ανεβαίνει στο σκάφος.

«Είμαι τόσο βρεγμένη και τόσο παγωμένη», ακούγεται να λέει η Ματσάδο.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τη Ματσάδο να φορά σκούρο μπουφάν και καπέλο και να απευθύνεται απευθείας στην κάμερα: «Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και βαθιά ευγνώμων στη Grey Bull».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με σειρά φωτογραφιών της Ματσάδο μαζί με τον Στερν και την ομάδα του. Η φωνή του Στερν ακούγεται πάνω από τις εικόνες, επιβεβαιώνοντας ότι την είχαν εντοπίσει.

Ο Στερν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι έφτασαν στην ακτή τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από ένα μακρύ, κρύο και γεμάτο ένταση ταξίδι. Από εκεί, η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τη Νορβηγία, όπου επρόκειτο να παραλάβει το Νόμπελ και να συναντήσει την οικογένειά της.