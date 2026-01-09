Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ
AP Photo/Matias Delacroix
AP Photo/Matias Delacroix

Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ

09/01/2026 • 19:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
09/01/2026 • 19:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Αμερικανοί διπλωμάτες μετέβησαν σήμερα στο Καράκας για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, η οποία έχει κλείσει από το 2019, δήλωσε αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τζον ΜακΝαμάρα, ανώτατος διπλωμάτης της αμερικανικής πρεσβείας στη γειτονική Κολομβία, και άλλοι διπλωμάτες μετέβησαν στο Καράκας για να πραγματοποιήσουν μια πρώτη διάγνωση με σκοπό τη σταδιακή επανέναρξη των (αμερικανικών διπλωματικών) εργασιών στη Βενεζουέλα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Διπλωμάτες και προσωπικό ασφαλείας ταξίδεψαν σήμερα στο Καράκας για να αξιολογήσουν μια «εν δυνάμει σταδιακή επανέναρξη» των εργασιών της πρεσβείας εκεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το Reuters.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΗΠΑ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ