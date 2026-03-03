Βέμπερ: Η Ομάδα του ΕΛΚ στέκεται σταθερά και απερίφραστα στο πλευρό της Κύπρου

«Το εγκληματικό καθεστώς του Ιράν κλιμακώνει αδιακρίτως μια ήδη εύθραυστη κατάσταση. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις ιρανικές στρατιωτικές απειλές και τα drones που στοχεύουν τις Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις στο Ακρωτήρι», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε τον άμεσο στόχο, οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες συνιστούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο και θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων και κρίσιμες υποδομές. Ως το κράτος μέλος που βρίσκεται πλησιέστερα στη Μέση Ανατολή, η Κύπρος διαχρονικά έχει αναλάβει ανθρωπιστικό ρόλο στην περιοχή, ακριβώς για να καταστεί μέρος της λύσης απέναντι στην ανθρώπινη οδύνη», σημειώνει και αμέσως προσθέτει:

«Η Ομάδα του ΕΛΚ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου και εκφράζει την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη και στήριξή της. Μια επίθεση κατά της Κύπρου θα συνιστούσε επίθεση κατά της Ευρώπης. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει άμεσα αυτές τις παράνομες στρατιωτικές απειλές και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου».

Ο πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας άμυνας κατά drones και πυραύλων, προκειμένου να προστατεύει τα κράτη μέλη της.