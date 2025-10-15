Βέλγος ΥΠΑΜ: Συμφωνία με Ολλανδία για σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ολλανδίας θα υπογράψουν συμφωνία για την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

«Θα υπογράψουμε συμφωνία με την Ολλανδία για την απόκτηση ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας. Θα είναι το σύστημα NASAMS, το νορβηγικό σύστημα. Θα αγοράσουμε NASAMS για να προστατεύσουμε τους ουρανούς μας», δήλωσε ο Φράνκεν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, πριν από συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, αναφέρει το Reuters.

Και πρόσθεσε ότι το Βέλγιο, το οποίο πρόσφατα άνοιξε έρευνα σχετικά με την πτήση αρκετών drones πάνω από στρατιωτική βάση, θα αποκτήσει το συντομότερο δυνατό περισσότερα αντιαεροπορικά και συστήματα ανίχνευσης drones.