Αξιωματούχος της βελγικής υπηρεσίας ασφαλείας συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκοπεία, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης, όπως ανέφερε το POLITICO.

Συνελήφθη την Πέμπτη και το σπίτι του ερευνήθηκε την ίδια ημέρα. Ανακριτής τον άφησε ελεύθερο υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορίες αφορούν κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η οποία πρόσθεσε ότι ο άνδρας, του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί ο ακριβής ρόλος του εντός του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας του Βελγίου, στρατολογήθηκε λόγω της πρόσβασής του στους διεθνείς διπλωματικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Οι Βρυξέλλες φιλοξενούν πολλά θεσμικά όργανα της ΕΕ, την έδρα του ΝΑΤΟ, περίπου 100 διεθνείς οργανισμούς και 300 ξένες διπλωματικές αποστολές.

Η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης στις βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας. Τον Φεβρουάριο, η εφημερίδα Le Soir αποκάλυψε ότι Κινέζοι χάκερ είχαν διεισδύσει στα συστήματα κρατικής ασφάλειας μεταξύ 2021 και 2023, σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων στην ιστορία της υπηρεσίας.