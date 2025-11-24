Βέλγιο: Συμφωνία της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό μετά από μήνες εντάσεων

Η βελγική κυβέρνηση κατέληξε τη Δευτέρα σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, έπειτα από μήνες δύσκολων και τεταμένων διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ντε Βέβερ είχε θέσει ως τελεσίγραφο την περίοδο των Χριστουγέννων για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο εύθραυστο πεντακομματικό κυβερνητικό σχήμα, το οποίο παρέμενε διχασμένο σχετικά με τον τρόπο εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από έναν «μαραθώνιο» γύρο συζητήσεων, που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκε νωρίς τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα De Tijd, το πακέτο περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων στις αγορές μετοχών, στα αεροπορικά εισιτήρια και στο φυσικό αέριο, καθώς και την επιβολή νέου φόρου στις τράπεζες. Σε συνδυασμό με περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, το σύνολο των μέτρων αναμένεται να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 9,2 δισ. ευρώ έως το 2029.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος το 4,5% του ΑΕΠ, με το δημόσιο χρέος στο 104,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα — επίπεδα πολύ ψηλότερα από τα όρια που προβλέπουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ.

Η συμφωνία ωστόσο δεν πρόκειται να αποτρέψει την τριήμερη εθνική απεργία κατά των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα και η οποία ξεκινά σήμερα.

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έχει ήδη ακυρώσει όλες τις αναχωρήσεις της Τετάρτης, καθώς το προσωπικό ασφαλείας και οι υπάλληλοι διαχείρισης εδάφους θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Αύριο σειρά θα πάρουν σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ταχυδρομεία, οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, μεγάλο μέρος των υπηρεσιών υγείας, ενώ θα συνεχιστεί η κινητοποίηση στις δημόσιες μεταφορές.

Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί την Τετάρτη, όταν θα συμμετάσχουν πολλοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα.Δεν προβλέπεται να γίνει καμιά αναχώρηση από τα δυο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Βελγίου, στις Βρυξέλλες και στο Σαρλερουά, σύμφωνα με τις διαχειρίστριες εταιρείες. Προβλήματα θα υπάρξουν και στις αφίξεις, καθώς θα απεργούν το προσωπικό εδάφους και το προσωπικό ασφαλείας.

Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός έχει ανακοινώσει μέτρα λιτότητας με σκοπό την εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2030.

Το Βέλγιο, από τις πιο χρεωμένες χώρες στην ΕΕ, καλείται να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια για να μην παραβιάσει τους κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα. Ταυτόχρονα, είναι υποχρεωμένο να αυξήσει δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες δυνάμει σχεδίων του NATO.



Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από πλευράς των συνδικάτων και της κοινής γνώμης.

Τον Οκτώβριο, περίπου 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες εναντίον των σχεδιαζόμενων μέτρων.