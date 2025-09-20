Βέλγιο: Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητά από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων της Κυριακής

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το chek-in επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Υπενθυμίζεται ότι πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ανάμεσά τους το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, μετά την επίθεση χάκερς στα συστήματα check in.

Οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να κάνουν έλεγχο εισιτηρίων με τον παλιό παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές στα γκισέ των αεροδρομίων.

Ειδικοί κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά έξυπνη επίθεση η οποία κατόρθωσε να παραλύσει ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα σε διαφορετικά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για μια αλυσίδα χτυπημάτων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Ουρές και ταλαιπωρία προκλήθηκε για τους επιβάτες μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε το ηλεκτρονικό σύστημα check-in και αποσκευών της Collins Aerospace, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να γίνεται χειροκίνητα. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι καθυστερήσεις ξεπερνούν την μία ώρα.

«Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα για το πόση θα είναι η καθυστέρηση, αλλά εν τω μεταξύ, άκουσα ότι η πτήση μας θα αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες αργότερα», αναφέρει τουρίστρια στο Αεροδρόμιο Βρυξελλών.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως.