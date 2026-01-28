BBC: Προσωρινός γενικός διευθυντής ο Ρόντρι Τάφραν Ντέιβις μετά την υπόθεση μοντάζ ομιλίας του Τραμπ

Το BBC ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Ρόντρι Τάφραν Ντέιβις στη θέση του προσωρινού γενικού διευθυντή, σε αντικατάσταση του Τιμ Ντέιβι, ο οποίος παραιτήθηκε με αφορμή τον σάλο που προκλήθηκε από το μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και θα αποχωρήσει από τη θέση του στις 2 Απριλίου.

Ο Τιμ Ντέιβι ανακοίνωσε την παραίτησή του στις 9 Νοεμβρίου, καθώς είχε πάρει διαστάσεις το θέμα του μοντάζ των δηλώσεων του Τραμπ σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση, ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκ. δολαρίων από το βρετανικό κανάλι.

Το BBC έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης του νέου γενικού διευθυντή του. Εν αναμονή, τα καθήκοντα αυτά θα ασκεί προσωρινά ο Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις, ο οποίος ήταν διευθυντής του βρετανικού δικτύου στην Ουαλία και σήμερα είναι επικεφαλής της ομάδας που ασχολείται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι ένας «εξαιρετικός ηγέτης», σχολίασε ο πρόεδρος του ομίλου, Σαμίρ Σαχ, δίνοντας έμφαση στη «μεγάλη δημοσιογραφική εμπειρία του».

Στην ενημερωτική εκπομπή Panorama, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ, το BBC μετέδωσε αποσπάσματα της ομιλίας που είχε εκφωνήσει ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, μονταρισμένα έτσι που τον εμφάνιζε να καλεί ρητά τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώιο. Ο Σαμίρ Σαχ, με επιστολή του, ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ, χωρίς όμως να καταφέρει να τον κατευνάσει.