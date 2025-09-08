Σε «τεντωμένο σχοινί» ισορροπεί ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος βρίσκεται στην κρίση της Εθνοσυνέλευσης, καθώς σήμερα, Δευτέρα, ψηφίζεται η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησής του.

Την ίδια στιγμή, «φουντώνουν» τα σενάρια της διαδοχής του, με το BBC να σχολιάζει ότι αν ο Μπαϊρού πέσει, η πίεση στον Μακρόν θα είναι μεγάλη για να ορίσει διάδοχο από την αριστερά.

Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί προέρχονταν από τη δεξιά και το κέντρο, ενώ μια αριστερή συμμαχία είχε έρθει πρώτη αριθμητικά στις εκλογές του 2024.

Ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα ήταν μία επιλογή, καθώς ο 57χρονος διαθέτει ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση.

Δύο άλλες επιλογές από την αριστερά είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ και ο έμπειρος πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβίτσι.

Αν ο Μακρόν αποφασίσει να παραμείνει στο κέντρο και τη δεξιά, η πρώτη του επιλογή θα ήταν πιθανώς ο Σεμπαστιέν Λεκόρνι, 39 ετών, ο νυν υπουργός Άμυνας, μέλος του κόμματος Renaissance του Μακρόν και κοντά στον πρόεδρο.

Άλλη συντηρητική υποψηφιότητα που έχει ακουστεί είναι η νυν υπουργός Εργασίας και Υγείας, Κατρίν Βοτρίν.

Δύο άλλες πιθανότητες από την κυβέρνηση είναι ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, που τώρα ηγείται των Ρεπουμπλικανών, και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ωστόσο, με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2027, παραμένει αμφίβολο αν ισχυρά κομματικά στελέχη θα θελήσουν να επωμιστούν τον «πολιτικό θάνατο» που πολλοί θεωρούν πως συνεπάγεται η θέση του επόμενου πρωθυπουργού του Μακρόν.