BBC: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βλέπουν άμεση διέξοδο στην κρίση με το Ιράν

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να ασκεί έντονη κριτική στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, η κρίση με το Ιράν φαίνεται να αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες.

Όπως μεταδίδει το BBC, αρκετοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον εμφανίζονται επιφυλακτικοί τόσο ως προς το κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται τον ρόλο της Συμμαχίας όσο και ως προς τις εκτιμήσεις του για τη διάρκεια της κρίσης.

Η αφορμή για την ένταση ήταν η πρόσφατη τοποθέτηση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία μια ενδεχόμενη αποτυχία προστασίας του Στενού του Ορμούζ θα ήταν «πολύ κακή για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

«Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε ως αμυντική συμμαχία», δήλωσε τη Δευτέρα στο BBC ο στρατηγός Σερ Νικ Κάρτερ, πρώην αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας. «Δεν πρόκειται για μια συμμαχία που σχεδιάστηκε ώστε ένα μέλος να ξεκινά έναν πόλεμο επιλογής και κατόπιν να απαιτεί από τους υπόλοιπους να το ακολουθήσουν», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το είδος του ΝΑΤΟ στο οποίο θα ήθελε να ανήκει κανείς από εμάς».

Παρόμοια στάση εκφράστηκε και από τη γερμανική πλευρά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο υπογράμμισε ότι μια σύγκρουση με το Ιράν «δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα μιας ευρωπαϊκής συμβολής στη ναυτική διάσταση της κρίσης.

«Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να επιτύχει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό;» διερωτήθηκε, απορρίπτοντας την ιδέα ότι οι περιορισμένες ναυτικές δυνατότητες της Ευρώπης θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες. «Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», πρόσθεσε.

Το δημοσίευμα επισημαίνει την αυξανόμενη πίεση για εξεύρεση λύσης στην κρίση στον Περσικό Κόλπο. Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ ωθεί τις δυτικές κυβερνήσεις να αναζητούν «απεγνωσμένα» διέξοδο πριν ενταθούν οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, ήδη διαφαίνεται ότι μια γρήγορη επίλυση της κρίσης δεν βρίσκεται στον ορίζοντα.

Κάλας: «Όχι» επέκταση της επιχείρησης Aspides στα Στενά του Ορμούζ

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν διάθεση για επέκταση της εντολής της στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.

Μερτς: Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου (vids)

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε εκ νέου με κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στις επιχειρήσεις γύρω από τον Κόλπο. «Δεν τίθεται θέμα», τόνισε, ενώ προειδοποίησε ότι μια αλλαγή καθεστώτος μέσω βομβαρδισμών «πιθανότατα δεν θα επιτύχει».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί να διολισθήσει η περιοχή σε έναν επ' αόριστον πόλεμο με απροσδιόριστους στόχους, μια περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι και η Γερμανία επιθυμεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, «αλλά δεν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο ούτε σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Oρμούζ».

German Chancellor Merz on Iran War:



This Iranian regime must stop; it must be replaced by a democratically legitimized government.



But according to all the experiences we have also made in previous years and decades, bombing that into existence will, in all probability, not… pic.twitter.com/r5SV7m6imw — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη ευθέως ότι μέχρι σήμερα «κανείς δεν μας έχει ενημερώσει κανείς σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή» και διευκρίνισε ότι θα απαιτείτο εντολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά τη Συμμαχία. «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν διαβουλεύθηκαν μαζί μας πριν από τον πόλεμο», ανέφερε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι «για την Γερμανία δεν τέθηκε ποτέ θέμα στρατιωτικής συμμετοχής - δεν θα το κάνουμε».

German Chancellor Merz on Iran War:



NATO is a defense alliance and not an intervention alliance. And therefore, NATO is not called upon here at all.



I pointed out the risks from the first day, and the risks of this war are large, very large.



There will be no military… pic.twitter.com/aer9RWb8eM — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Παράλληλα, o καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο θα αποτελούσε «λάθος», τονίζοντας ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη εξαιρετικά τεταμένη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα.

🚨🇩🇪🇮🇱 German Chancellor Friedrich Merz on Lebanon:



“We urge Israel not to target civilians or UNIFIL. The ground offensive raises concern and could worsen the crisis.



We call on our Israeli friends: do not take this path. It would be a mistake.” pic.twitter.com/PBoumSpHNE — Sebastian (@Kingdare210) March 16, 2026

«Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στους φίλους μας στο Ισραήλ: μην ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο - θα ήταν ένα λάθος» δήλωσε ο Μερτς, μετά την ανακοίνωση των IDFότι ξεκίνησαν αυτό που περιέγραψαν ως «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον Λίβανο.

