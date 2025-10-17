BBC: Μπορεί ο Πούτιν να ταξιδέψει μέσω του εναέριου χώρου της ΕΕ προς τη Βουδαπέστη;

Αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκεφθεί τη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις, αναφέρει το BBC και εξηγεί:

Η είσοδος ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της ΕΕ απαγορεύεται μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον ίδιο και στον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και γενική απαγόρευση για όλα τα ρωσικά αεροσκάφη.

Όμως, όπως σημειώνει, η Ουγγαρία θεωρεί ότι όλες οι διαδικασίες μπορούν να διευθετηθούν, ειδικά καθώς βρίσκεται στη διαδικασία αποχώρησης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ η σχέση του Πούτιν με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν είναι στενή.

Η κύρια πρόκληση αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν θα φτάσει στη Βουδαπέστη. Το προεδρικό του αεροσκάφος, ένα τροποποιημένο Ilyushin Il-96 με το όνομα «Ιπτάμενο Κρεμλίνο», διαθέτει τέσσερις κινητήρες και πλήθος αμυντικών συστημάτων, και η χρήση του στον εναέριο χώρο της ΕΕ απαιτεί ειδική άδεια.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν παρεκκλίσεις, αλλά κάθε χώρα αποφασίζει ξεχωριστά, ενώ το ΝΑΤΟ παρέπεμψε το ζήτημα στις αντίστοιχες εθνικές αρχές.

Η πιο άμεση διαδρομή θα απαιτούσε πτήση πάνω από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και πιθανώς τη Σερβία ή τη Ρουμανία πριν την είσοδο στην Ουγγαρία.

Η Σερβία, που δεν είναι μέλος της ΕΕ αλλά υποψήφια για ένταξη, διαθέτει αεροπορικές συνδέσεις με τη Ρωσία και μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά. Εναλλακτικά, η πτήση θα μπορούσε να ακολουθήσει μια μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από τη νότια ακτή της Ελλάδας και μέσω του Μαυροβουνίου για λόγους ασφάλειας.

Παρά τις δυσκολίες, η συνάντηση θεωρείται εφικτή. Η Ουγγαρία έχει ήδη αναλάβει τις προετοιμασίες, ενώ οι πολιτικοί σχεδιασμοί του Όρμπαν επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη συνάντηση για πολιτικό όφελος πριν από τις εκλογές της επόμενης άνοιξης. Η διαδρομή του Πούτιν, τα αεροπορικά πρωτόκολλα και η έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ παραμένουν τα βασικά ζητήματα για την πραγματοποίηση της υψηλού προφίλ συνάντησης.