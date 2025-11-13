Το BBC ερευνά καταγγελίες για ακόμη ένα μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο του BBC ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει νέες καταγγελίες, που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με την επεξεργασία μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από μία άλλη εκπομπή του.

Η British Broadcasting Corporation βυθίστηκε στη μεγαλύτερη κρίση της εδώ και δεκαετίες, μετά την παραίτηση δύο ανώτερων στελεχών της, λόγω κατηγοριών για μεροληψία, μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε μια ομιλία του Τραμπ σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama.

Ο Τραμπ απείλησε να ασκήσει αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για την ταινία αυτή.

Η εφημερίδα Telegraph, η οποία αρχικά δημοσίευσε την είδηση, ανέφερε την Πέμπτη ότι ένα άλλο πρόγραμμα της BBC, το Newsnight, επεξεργάστηκε επίσης επιλεκτικά πλάνα της ίδιας ομιλίας, σε μια εκπομπή που μεταδόθηκε τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από την επεξεργασία του Panorama.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η επεξεργασία του Newsnight ήταν παρόμοια με την έκδοση του Panorama. «To BBC τηρεί τα υψηλότερα συντακτικά πρότυπα», δήλωσε εκπρόσωπος της BBC σε απάντηση στην τελευταία έκθεση της Telegraph. «Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε».

To BBC ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα για το ντοκιμαντέρ του Panorama, το οποίο συνένωσε τρία μέρη μιας ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε καλέσει σε βία.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι το BBC πρέπει να αποσύρει το ντοκιμαντέρ του μέχρι την Παρασκευή, αλλιώς θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους «τουλάχιστον» 1 δισ. δολαρίων.