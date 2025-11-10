Το BBC αναμένεται να ζητήσει «συγγνώμη» σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας του

Το BBC αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών, καθώς ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τιμ Ντέιβι, και η επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους την Κυριακή (9/11), έπειτα από σειρά αποκαλύψεων της εφημερίδας The Telegraph για μεροληψία και παραβίαση δημοσιογραφικών κανόνων.



Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, εσωτερικός πληροφοριοδότης κατήγγειλε «σοβαρά και συστημικά προβλήματα» στην ειδησεογραφική λειτουργία του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της αλλοίωσης ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ του Panorama ώστε να φαίνεται ότι υποκινούσε τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια την εφημερίδα για τις αποκαλύψεις, κάνοντας λόγο για «σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία», ενώ το Λευκό Οίκο χαρακτήρισε το BBC «προπαγανδιστικό μηχανισμό της Αριστεράς».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολιτικοί από όλο το φάσμα ζήτησαν ριζικές αλλαγές. Η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, δήλωσε ότι «οι παραιτήσεις δεν αρκούν» και ότι απαιτείται «βαθιά πολιτισμική αναμόρφωση» του οργανισμού, ιδίως στις υπηρεσίες BBC Arabic και στη διεθνή κάλυψη θεμάτων φύλου και Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός θα ζητήσει επίσημα συγγνώμη για τη λανθασμένη επεξεργασία του αποσπάσματος της ομιλίας Τραμπ και θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πολιτισμού και ΜΜΕ για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Η παραίτηση του Ντέιβι έρχεται ύστερα από πέντε χρόνια στη θέση του γενικού διευθυντή και σειρά κρίσεων κατά τη θητεία του — μεταξύ αυτών, το ντοκιμαντέρ Gaza: How to Survive a Warzone, το οποίο κρίθηκε παραπλανητικό από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom, καθώς και η υπόθεση Χιου Έντουαρντς.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι, ευχαρίστησε τον Ντέιβι για την προσφορά του, αλλά υπογράμμισε ότι «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο BBC είναι τώρα προτεραιότητα». Η κυβέρνηση προτίθεται να επιταχύνει τη διαδικασία επανεξέτασης του Χάρτη του BBC, με στόχο να διασφαλιστεί «η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και ο ρόλος του στην εθνική ζωή για τις επόμενες δεκαετίες».

Τα σχόλια του βρετανικού τύπου

Η Daily Mail κάνει λόγο για «παραίτηση με ντροπή», ενώ η Guardian περιγράφει «κλίμα απογοήτευσης» μέσα στον οργανισμό. Η i Paper σημειώνει πως ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Τραμπ «ανάγκασε» την αποχώρηση του Ντέιβι, ενώ η Times αποδίδει την κρίση σε συσσωρευμένα προβλήματα.